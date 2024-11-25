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Генменеджер «Динамо»: рад, что действительно жёстких мер нам удалось избежать

Генменеджер «Динамо»: рад, что действительно жёстких мер нам удалось избежать
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Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, как команде удалось исправить ситуацию в клубе после неудачного старта сезона в КХЛ.

— После неудачного начала сезона вы говорили, что для исправления ситуации в «Динамо» даже может потребоваться шоковая терапия. Рады, что вам, как спортивному директору, так и не пришлось использовать этот инструмент? Всё удалось наладить, не совершая крупных обменов и не помещая кого-то из игроков в список отказов.
— Конечно. Никогда не хочется идти на крайние меры – расторгать игроков, помещать их в список отказов или производить непопулярные обмены. Частично этот инструмент применялся – менялись сочетания, кого-то выводили из состава. Когда тебя выводят из состава и ты смотришь за игрой с трибуны, то это сильно бьёт по самолюбию хоккеиста. Поэтому в какой-то степени такие методы всё равно применялись, но действительно жёстких нам удалось избежать», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 39 очков.

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