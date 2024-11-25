Тренер «Вашингтона» подтвердил, что Овечкин отправится с командой на выезд во Флориду

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подтвердил, что травмированный российский нападающий Александр Овечкин отправится вместе с командой на выезд во Флориду.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Он поедет с нами в поездку во Флориду», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Матч между «Флоридой» и «Вашингтоном» состоится 26 ноября, начало – 3:00 мск.

Ранее Овечкину диагностировали перелом малоберцовой кости. Он пропустит от 4 до 6 недель. В последних двух встречах, после того как Овечкин выбыл из игры, «Вашингтон» потерпел поражения. На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков.

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