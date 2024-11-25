Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона» подтвердил, что Овечкин отправится с командой на выезд во Флориду

Тренер «Вашингтона» подтвердил, что Овечкин отправится с командой на выезд во Флориду
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подтвердил, что травмированный российский нападающий Александр Овечкин отправится вместе с командой на выезд во Флориду.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он поедет с нами в поездку во Флориду», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Матч между «Флоридой» и «Вашингтоном» состоится 26 ноября, начало – 3:00 мск.

Ранее Овечкину диагностировали перелом малоберцовой кости. Он пропустит от 4 до 6 недель. В последних двух встречах, после того как Овечкин выбыл из игры, «Вашингтон» потерпел поражения. На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков.

Материалы по теме
«Он вернётся сильнее, чем когда-либо, и будет летать». Что в НХЛ говорят о травме Овечкина
«Он вернётся сильнее, чем когда-либо, и будет летать». Что в НХЛ говорят о травме Овечкина
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android