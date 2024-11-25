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Торонто Мэйпл Лифс — Юта, результат матча 25 ноября 2024, счёт 3:2, регулярный чемпионат НХЛ

Ассист Михаила Сергачёва не помог «Юте» выиграть в матче с «Торонто»
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Сегодня, в ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Юта». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кули (Гюнтер, Сергачёв) – 17:48 (pp)     1:1 Марнер (Таварес, Танев) – 25:15     2:1 Марнер (Минтен, Нюландер) – 29:34 (pp)     3:1 Нюландер – 30:50     3:2 Макбэйн (Кули, Кесселринг) – 41:51    

В составе победителей голами отметились шведский нападающий Вильям Нюландер и канадский форвард Митчелл Марнер, на счету которого дубль.

У гостей отличились американский нападающий Логан Кули и канадец Джек Макбэйн. Также на счету российского защитника Михаила Сергачёва результативная передача.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Торонто» проведёт на выезде с «Флорида Пантерз» 28 ноября. «Юта» продолжит выездную серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» 27 ноября.

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