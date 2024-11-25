Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ассист Михаила Сергачёва не помог «Юте» выиграть в матче с «Торонто»

Сегодня, в ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Юта». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились шведский нападающий Вильям Нюландер и канадский форвард Митчелл Марнер, на счету которого дубль.

У гостей отличились американский нападающий Логан Кули и канадец Джек Макбэйн. Также на счету российского защитника Михаила Сергачёва результативная передача.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Торонто» проведёт на выезде с «Флорида Пантерз» 28 ноября. «Юта» продолжит выездную серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» 27 ноября.