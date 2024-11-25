Алексей Сопин откровенно ответил на вопрос, ищет ли московское «Динамо» нового вратаря

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, ищет ли команда нового вратаря.

— Можно сказать, что у вас нет задачи срочно найти нового вратаря?

— Всегда хочется иметь лучше, чем у тебя есть сейчас. Могу только сказать, что мы полностью удовлетворены и спокойны только за линию обороны. Очень маловероятно, что в «Динамо» появится новый защитник.

Если же появится какой-то вариант с качественным вратарём или сильным нападающим и мы посчитаем, что они сильнее наших, то будем рассматривать такой вариант. Но я говорю не о варианте просто забрать абы кого из списка отказов или подписать свободного агента. Речь идёт только о качественном усилении», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, московская команда набрала 39 очков в 29 матчах и располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.