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Алексей Сопин откровенно ответил на вопрос, ищет ли московское «Динамо» нового вратаря

Алексей Сопин откровенно ответил на вопрос, ищет ли московское «Динамо» нового вратаря
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, ищет ли команда нового вратаря.

— Можно сказать, что у вас нет задачи срочно найти нового вратаря?
— Всегда хочется иметь лучше, чем у тебя есть сейчас. Могу только сказать, что мы полностью удовлетворены и спокойны только за линию обороны. Очень маловероятно, что в «Динамо» появится новый защитник.

Если же появится какой-то вариант с качественным вратарём или сильным нападающим и мы посчитаем, что они сильнее наших, то будем рассматривать такой вариант. Но я говорю не о варианте просто забрать абы кого из списка отказов или подписать свободного агента. Речь идёт только о качественном усилении», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, московская команда набрала 39 очков в 29 матчах и располагается на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
Что изменилось в «Динамо» после провала на старте? Честное интервью с генменеджером клуба
Эксклюзив
Что изменилось в «Динамо» после провала на старте? Честное интервью с генменеджером клуба
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