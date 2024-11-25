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Директор «Динамо» объяснил, почему Эрик О’Делл пропустил уже больше полутора месяцев

Директор «Динамо» объяснил, почему Эрик О’Делл пропустил уже больше полутора месяцев
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Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о состоянии 34-летнего канадского нападающего бело-голубых Эрика О'Делла.

— Какая официальная информация по состоянию Эрика О’Делла? Он пропустил уже больше месяца.
— После гостевой игры с «Металлургом», когда он набрал 2 (1+1) очка, мы вернулись в Москву. В течение последующих двух-трёх дней он ещё тренировался, а затем почувствовал дискомфорт, связанный с его старыми проблемами. Мы проконсультировались с врачами и приняли решение дать ему две недели паузы, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
Что изменилось в «Динамо» после провала на старте? Честное интервью с генменеджером клуба
Эксклюзив
Что изменилось в «Динамо» после провала на старте? Честное интервью с генменеджером клуба

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