«И речи нет». Генменеджер «Динамо» заявил, что клуб не ищет обмен Дмитрию Рашевскому

Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию с непопаданием в состав нападающего Дмитрия Рашевского.

— В ходе урало-сибирского турне Дмитрий Рашевский впервые в своей взрослой карьере не проходил в состав «Динамо» на протяжении трёх матчей подряд. Мы не привыкли видеть такую картину. Это был месседж игроку?

— Тренерский штаб с ним постоянно разговаривает. Это был не месседж, а просто обращение его внимания на те моменты, которые он должен выполнять на льду. Прежде всего речь про игру в обороне. Как вы помните, мы попробовали сочетание, в котором он играл с Михеевым и Комтуа. Это наша внутренняя кухня, но были определённые претензии, и возник вопрос – кого тут нужно поменять.

Из-за ситуаций с О’Деллом и Слепышевым у нас фактически развалилось второе звено, на которое мы изначально рассчитывали летом. Тренеры думали-думали и в итоге решили попробовать сочетание, где Швец-Роговой подменил Рашевского. Не планировалась, что это будет какая-то затяжная акция. Но они сыграли хорошо – и команда выиграла. Снова сыграли хорошо – и ещё раз выиграли. Так и получилось, что Дима потерял место в составе. Это в продолжение того же разговора про вратарей. Один вышел и сыграл хорошо – другой готовься и жди.

— То есть нет никакой подготовки к обмену, о чём сразу же начали переживать болельщики?

— Нет. Тяжело взять и найти хоккеиста, который забивает под 30 голов за сезон.

— В самое ближайшее время он может стать вторым снайпером в истории клуба в КХЛ.

— Причём отыграв фактически всего три сезона. Тут и речи нет про какой-то обмен. Просто тренеры выполняют свою работу, занимаясь с ним и объясняя ему определённые вещи. Если он хочет когда-то играть в НХЛ, то ему нужно улучшать определённые аспекты. Тут такое дело – ты или забивай по два-три гола за игру, тогда и на игру в обороне будут закрывать глаза. А если у тебя пока нет такой снайперской активности, то и твои ошибки в обороне более ярко горят, — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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