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Павел Бучневич высказался о главной проблеме «Сент-Луиса» в текущем сезоне НХЛ

Павел Бучневич высказался о главной проблеме «Сент-Луиса» в текущем сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о текущих проблемах команды в регулярном чемпионате НХЛ.

«Мы забрасываем по две шайбы за игру. Так выиграть нельзя. Наши вратари должны отражать по 50 бросков за игру, это невозможно. У нас хорошие игроки, но мы не забиваем. Нужно разобраться с игрой в атаке, это наша самая большая проблема. С одним или двумя голами за игру побеждать невозможно. Просто невозможно», — приводит слова Бучневича пресс‑служба НХЛ.

«Сент-Луис» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 19 очков в 22 матчах при 53 заброшенных шайбах (2,41 гола в среднем за игру). В четырёх последних встречах регулярного чемпионата «Блюз» забивали один или два гола, в десяти последних играх — три гола и менее.

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