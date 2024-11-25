Коньков — об обмене Макеева в «Витязь»: «Авангард» не будет избавляться от хороших игроков

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил обмен нападающего Алексея Макеева из «Авангарда» в «Витязь». В обратном направлении проследовал защитник Егор Воронков.

«Понятно, что «Авангард» не будет избавляться от хороших игроков. Наверное, у Алексея сложилась ситуация, которая не позволила ему показать свой уровень. Поэтому «Авангард» очень много сейчас усиливает нападение. Даррен Диц вот ещё недавно ушёл из команды. Сейчас омичи освобождают платёжную ведомость за счёт тех ребят, у которых в сезоне что-то не так сложилось. «Авангард» искал оптимальный вариант для обмена Макеева. Может быть, Воронков – это вариант с перспективой», – цитирует Конькова «РБ Спорт».