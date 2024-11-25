Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коньков — об обмене Макеева в «Витязь»: «Авангард» не будет избавляться от хороших игроков

Коньков — об обмене Макеева в «Витязь»: «Авангард» не будет избавляться от хороших игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил обмен нападающего Алексея Макеева из «Авангарда» в «Витязь». В обратном направлении проследовал защитник Егор Воронков.

«Понятно, что «Авангард» не будет избавляться от хороших игроков. Наверное, у Алексея сложилась ситуация, которая не позволила ему показать свой уровень. Поэтому «Авангард» очень много сейчас усиливает нападение. Даррен Диц вот ещё недавно ушёл из команды. Сейчас омичи освобождают платёжную ведомость за счёт тех ребят, у которых в сезоне что-то не так сложилось. «Авангард» искал оптимальный вариант для обмена Макеева. Может быть, Воронков – это вариант с перспективой», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Авангард» обменял нападающего Алексея Макеева в «Витязь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android