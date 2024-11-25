Алекс и Вильям Нюландеры стали пятыми братьями, сыгравшими за «Торонто» в одном матче
Поделиться
Сегодня, в ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Юта». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кули (Гюнтер, Сергачёв) – 17:48 (pp) 1:1 Марнер (Таварес, Танев) – 25:15 2:1 Марнер (Минтен, Нюландер) – 29:34 (pp) 3:1 Нюландер – 30:50 3:2 Макбэйн (Кули, Кесселринг) – 41:51
Форвард «Мэйпл Лифс» Алекс Нюландер провёл свой дебютный матч за канадский клуб. Форвард на днях подписал годовой контракт с клубом. Алекс и Вильям Нюландеры стали пятыми братьями, сыгравшими за «Торонто» в одном матче. Алекс на два года младше Вильяма, который всю карьеру проводит в составе «Торонто».
Фото: «Торонто»
Напомним, их отец Микаэль Нюландер — в прошлом известный нападающий, на его счету 920 матчей в НХЛ.
Комментарии
- 25 ноября 2024
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:15
-
05:45
-
04:55
-
03:57
-
00:41
-
00:29
-
00:13
- 24 ноября 2024
-
23:55
-
23:24
-
22:59
-
22:49
-
22:37
-
21:53
-
21:12
-
20:57
-
20:49
-
20:21
-
19:40
-
19:10
-
19:04
-
18:49
-
18:38
-
18:17
-
18:06
-
17:48
-
17:40
-
16:54
-
16:36
-
15:50
-
15:30