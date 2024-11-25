Алекс и Вильям Нюландеры стали пятыми братьями, сыгравшими за «Торонто» в одном матче

Сегодня, в ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Юта». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

Форвард «Мэйпл Лифс» Алекс Нюландер провёл свой дебютный матч за канадский клуб. Форвард на днях подписал годовой контракт с клубом. Алекс и Вильям Нюландеры стали пятыми братьями, сыгравшими за «Торонто» в одном матче. Алекс на два года младше Вильяма, который всю карьеру проводит в составе «Торонто».

Фото: «Торонто»

Напомним, их отец Микаэль Нюландер — в прошлом известный нападающий, на его счету 920 матчей в НХЛ.