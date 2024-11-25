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Алекс и Вильям Нюландеры стали пятыми братьями, сыгравшими за «Торонто» в одном матче

Алекс и Вильям Нюландеры стали пятыми братьями, сыгравшими за «Торонто» в одном матче
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Сегодня, в ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Юта». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кули (Гюнтер, Сергачёв) – 17:48 (pp)     1:1 Марнер (Таварес, Танев) – 25:15     2:1 Марнер (Минтен, Нюландер) – 29:34 (pp)     3:1 Нюландер – 30:50     3:2 Макбэйн (Кули, Кесселринг) – 41:51    

Форвард «Мэйпл Лифс» Алекс Нюландер провёл свой дебютный матч за канадский клуб. Форвард на днях подписал годовой контракт с клубом. Алекс и Вильям Нюландеры стали пятыми братьями, сыгравшими за «Торонто» в одном матче. Алекс на два года младше Вильяма, который всю карьеру проводит в составе «Торонто».

Фото: «Торонто»

Напомним, их отец Микаэль Нюландер — в прошлом известный нападающий, на его счету 920 матчей в НХЛ.

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