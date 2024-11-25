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Кожевников: потолок «Салавата» — шестое-восьмое места на Востоке и первый раунд плей-офф

Кожевников: потолок «Салавата» — шестое-восьмое места на Востоке и первый раунд плей-офф
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что «Салават Юлаев» на данный момент находится на слишком высоком месте, а ближе к плей-офф уфимский клуб опустится ниже в таблице и вряд ли сможет преодолеть рубеж первого раунда плей-офф.

«Салават Юлаев» пока прыгает выше головы. По составу, да ещё с учётом фактора задолженностей, Уфа вряд ли третья на Востоке. С начала сезона говорю это хоккейной Башкирии, но со мной всё время спорят. Думаю, ближе к весне она убедится, что потолок нынешней Уфы – шестое-восьмое места на Востоке и первый раунд плей-офф.

Спад Уфы неизбежен, особенно после травмы Ливо. Ведь в Кубке очень многое решают защитники и третьи звенья, а тут у «Салавата» явный некомплект. Да, в атаке заметны легионеры, но они – если долги закроют – перед плей-офф соберут чемоданы и нацелятся на отпуска. Мы в КХЛ это не раз проходили», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

На данный момент уфимский клуб занимает третье место в таблице Восточной конференции после 27 матчей.

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