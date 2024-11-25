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В московском «Динамо» рассказали, стоит ли перед клубом задача на регулярный чемпионат КХЛ

В московском «Динамо» рассказали, стоит ли перед клубом задача на регулярный чемпионат КХЛ
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Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о задаче клуба на регулярный чемпионат КХЛ.

— Справедлива ли позиция, что, в отличие от прошлого сезона, на сей раз перед «Динамо» не поставлена жёсткая задача на итог регулярного чемпионата?
— Да. У нас нет такой цели, что нужно обязательно стать первыми или вторыми или попасть в тройку. Задача перед клубом одна – выиграть Кубок Гагарина. И тут мы уже сами внутри команды понимаем, что для хорошего выступления в плей-офф нужен более высокий посев по итогам регулярки. Чтобы иметь преимущество домашней площадки и так далее. Но конкретно жёстких задач на регулярку перед «Динамо» не стоит», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
Что изменилось в «Динамо» после провала на старте? Честное интервью с генменеджером клуба
Эксклюзив
Что изменилось в «Динамо» после провала на старте? Честное интервью с генменеджером клуба
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