В московском «Динамо» рассказали, стоит ли перед клубом задача на регулярный чемпионат КХЛ

Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о задаче клуба на регулярный чемпионат КХЛ.

— Справедлива ли позиция, что, в отличие от прошлого сезона, на сей раз перед «Динамо» не поставлена жёсткая задача на итог регулярного чемпионата?

— Да. У нас нет такой цели, что нужно обязательно стать первыми или вторыми или попасть в тройку. Задача перед клубом одна – выиграть Кубок Гагарина. И тут мы уже сами внутри команды понимаем, что для хорошего выступления в плей-офф нужен более высокий посев по итогам регулярки. Чтобы иметь преимущество домашней площадки и так далее. Но конкретно жёстких задач на регулярку перед «Динамо» не стоит», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.