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Сопин — о Комтуа: давайте говорить честно — мы не любили, когда против нас так играли

Сопин — о Комтуа: давайте говорить честно — мы не любили, когда против нас так играли
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Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о жёстком стиле игры нападающего Макса Комтуа.

— Вам не показалось, что Макс настолько ярко ворвался в КХЛ, что его моментально взяли на заметку арбитры, начав немного воспитывать?
— Думаю, за ним есть пристальное внимание. Мне кажется, что судьи считают его провокатором и порой не реагируют на микронарушения против него. В поездке был момент, когда против Макса сыграли грубо и нарушили правила, но судьи не среагировали, потому что настороженно к нему относятся.

Это понятно. Приехал парень и с лёта начал играть в такой хоккей… Давайте говорить честно: когда наша сборная играла против канадцев или чехов, мы не любили, если против нас так играли. Противные, лезут под кожу, постоянные стычки. А тут Макс начал играть в таком же стиле против наших соперников, поэтому судьи иногда смотрят сквозь пальцы на действия против него», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
Что изменилось в «Динамо» после провала на старте? Честное интервью с генменеджером клуба
Эксклюзив
Что изменилось в «Динамо» после провала на старте? Честное интервью с генменеджером клуба
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