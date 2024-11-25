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В «Сент-Луисе» оценили подписание контракта с главным тренером Джимом Монтгомери

В «Сент-Луисе» оценили подписание контракта с главным тренером Джимом Монтгомери
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Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг оценил подписание контракта с главным тренером Джимом Монтгомери. Специалист был уволен из «Бостона» несколько дней назад, а теперь занял место уволенного Дрю Баннистера.

«Это была скорее внезапная возможность заполучить кого-то калибра Джима, чем что-либо ещё. Мы несомненно столкнулись с проблемами вне льда, травмами и прочим, но это решение было основано на 100% на том, что кто-то калибра Джима внезапно стал доступен на рынке.

Он, безусловно, очень позитивно настроен, хорошо взаимодействует с лучшими игроками в командах, в которых он работал. Я думаю, у него богатый опыт и сейчас он находится на пике своей тренерской карьеры. Монти может подтолкнуть нас всех стать лучше, а затем, когда мы этого достигнем, он сможет привести нас к Кубку Стэнли», — цитирует Армстронга пресс-служба клуба.

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