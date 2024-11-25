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Мэттьюс впервые после травмы провёл ледовую тренировку и близок к возвращению в строй

Мэттьюс впервые после травмы провёл ледовую тренировку и близок к возвращению в строй
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс принял участие в ледовой тренировке с командой и близок к возвращению в строй. Звёздный форвард пропустил семь матчей из-за травмы верхней части тела.

«Сегодня был хороший день, чтобы вернуться на лёд. Возможно, прошло уже больше недели с тех пор, как я был на льду, так что мы будем двигаться день за днём, продолжать прогрессировать на льду и посмотрим, как будет выглядеть эта неделя. Очевидно, я хочу играть как можно быстрее. Возможно, это будет уже скоро, но посмотрим, как пройдёт эта неделя», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

Ранее форвард летал на консультацию и реабилитацию в Германию к врачу, с которым уже работал в прошлом. В нынешнем сезоне Мэттьюс провёл 13 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

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