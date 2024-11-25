В московском «Динамо» объяснили, почему клуб выступил против возвращения драфта в КХЛ

Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин объяснил, почему клуб выступил против возвращения драфта в КХЛ.

— Я так понимаю, что вы и весь клуб «Динамо» являетесь активными противниками идеи возвращения драфта юниоров в КХЛ в том виде, в котором лига предлагала. Почему вы придерживаетесь подобной позиции?

— Я в принципе не понимаю этот инструмент. На совещании рабочей группы, на котором мы присутствовали, открыто за возвращение драфта выступил только «Нефтехимик». Они честно сказали, что это одна из позиций, как можно усилить команду. Остальные 22 клуба выступили против. Включая даже «Куньлунь», который теоретически тоже мог использовать драфт для усиления команды и для получения каких-либо активов.

В целом это могла бы быть интересная история, но основная ситуация заключается в том, что клуб содержит школу. На это выделяется большой бюджет. И как в конце сезона объяснить руководителям, что мы получили одного своего воспитанника, а может быть, не получили его? Парень, который провёл восемь лет в системе, — это единичный случай. По своей работе в школе помню только двух-трёх игроков, которые восемь лет провели в системе. Очень много совершенно непонятных нюансов.

Наиболее актуальной проблемой для меня как для спортивного директора является необходимость в этом случае увеличения бюджета. Нужно же закладывать средства на компенсации. Вопрос: будут ли клубы тратить деньги на покупку юниоров 2007 и 2008 годов рождения? Непонятно – заиграют они или нет. Позиция «Динамо»: за три года моей работы в клубе мы не купили ни одного юниора под МХЛ. Там играют только наши воспитанники. В нашем бюджете нет денег на покупку юниоров. Как объяснить высшим руководителям, что нужно заложить в бюджет 25-30 млн рублей на покупку выпускников других школ, которые не то что могут не заиграть, а могут даже и не приехать?

— Такие прецеденты же были, когда в КХЛ уже функционировала Ярмарка юниоров.

— Все сразу вспоминают Дмитрия Осипова, которого в 2013 году задрафтовал «Амур», а он заплакал прямо на церемонии и потом уехал в Америку. Я часто слышу в прессе разговоры на тему того, что мальчика из Москвы выберет дальневосточный клуб и он туда просто не поедет. А давайте я вам приведу другой гипотетический пример.

Например, мальчик выступает за школу «Трактора», ходит на матчи любимой команды, спит в джерси родного клуба, у него вся комната завешана плакатами игроков, а его кумиром является Максим Шабанов. И вот такого мальчика драфтует «Динамо», об истории и легендах которого он не знает вообще ничего. И этот мальчик спросит: «А зачем мне ехать в «Динамо», ведь я мечтаю играть за «Трактор»? Лучше поеду в Америку», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.