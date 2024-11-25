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Генменеджер «Динамо»: мне изначально сильно нравился институт аренды. Отличный инструмент

Генменеджер «Динамо»: мне изначально сильно нравился институт аренды. Отличный инструмент
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Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что является сторонником аренды между клубами КХЛ.

— На прошлой неделе вы отдали в аренду в «Нефтехимик» защитника Марио Паталаху. Вам понравился этот институт на примере успешной практики Магомеда Шараканова в «Ладе»?
— Мне изначально очень сильно нравился этот институт. Просто не все клубы готовы развивать хоккеистов для другой системы. Со многими общались на эту тему. Допустим, мы знаем, что определённой команде требуется «лимитчик» и они активно ищут такого защитника. Выходим на переговоры, но слышим в ответ: давайте обсуждать продажу либо обмен, а не аренду. Это совершенно нормальная ситуация, и я прекрасно понимаю такие команды.

Но в целом это отличный инструмент. На примере той же «Магнитки» мы видим, как в своё время они успешно отдали в «Амур» Никиту Гребёнкина. Они раздавали хоккеистов в аренду, которые по объективным причинам не могли получить игровую практику у себя в команде. Играли в том месте, где были нужны, а потом возвращались.

У нас сейчас Шараканов играет в «Ладе», а Никита Баклашёв выступает за «Сочи». Что касается конкретно Марио, то мы понимали, что он уже перерос МХЛ. Там он играл по 26-28 минут, но это всё равно другое, а ему нужно развиваться и продолжать расти. После турнира сборных в Санкт-Петербурге он должен был отправляться в ВХЛ, в наш фарм-клуб, однако пришли к варианту с Нижнекамском. Они смотрели за ним на протяжении двух-трёх последних недель, велись переговоры, потому что мы бы не хотели, чтобы он приехал к ним и играл за их молодёжку в МХЛ. В итоге пришли к заключению сделки», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»:
Что изменилось в «Динамо» после провала на старте? Честное интервью с генменеджером клуба
Эксклюзив
Что изменилось в «Динамо» после провала на старте? Честное интервью с генменеджером клуба
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