Сопин: на месте Рябкина прислушался бы к словам Козлова

Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию с молодым нападающим клубной системы Иваном Рябкиным, который стремится поскорее уехать в Северную Америку.

— Тема с возможным отъездом Ивана Рябкина в Америку успокоилась?

— С отъездом – да. Мы постоянно находимся в контакте с его представителями: и с российским агентом – Глебом Чистяковым, и с американским – Максимом Моливером. Каждый день находимся на связи по Ивану. Не без шероховатостей, но диалог идёт.

— Он сам понимает, что вы пытаетесь до него донести? Недавно легенда российского хоккея, а ныне старший тренер команды Вячеслав Козлов публично через прессу давал напутствие Ивану. Вы чувствуете какую-то реакцию?

— Надеюсь на это. Учитывая, какая у него мечта и что он хочет быть звездой мирового хоккея, я бы на его месте прислушался к словам Козлова. Это человек, который провёл почти 1300 матчей в НХЛ и выиграл два Кубка Стэнли. К нему стоит прислушаться.

Думаю, что Иваном движут молодость и амбиции. Это юношеский максимализм. Конечно, Иван иногда хочет всего и сразу, здесь и сейчас. А иногда надо потерпеть, подождать и поработать.

Уверен, что, даже если он отправится в североамериканскую систему, не всё будет просто. Никто не отдаст ничего на блюде. Туда приезжает много молодых ребят, которые бьются за своё место под солнцем. Надо засучить рукава и работать в России», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.