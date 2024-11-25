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Карбери рассказал, как изменилась игра «Вашингтона» в отсутствие Александра Овечкина

Карбери рассказал, как изменилась игра «Вашингтона» в отсутствие Александра Овечкина
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, как изменилась игра команды в отсутствие травмированного капитана Александра Овечкина. Столичный клуб проиграл оба матча без россиянина в составе.

«Я понимаю, какие можно сделать выводы из отсутствия Овечкина вне состава. Да, он игрок, который забивает большинство наших голов. Но если вы посмотрите на цифры и посмотрите внимательно прошедшие игры, даже когда он был в составе, вы всё равно увидите, что мы полагались на ошибки соперника при переходе в атаку.

Я чувствую, что нам нужно сделать шаг вперёд, и мы очень, очень много работали над этим. Это не наша сильная сторона, но мы продолжим работать над тем, чтобы иметь возможность создавать моменты в равных составах, а не просто полагаться на контратаки», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

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