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Майк Кинэн и Майк Пелино возглавят Сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала

Континентальная хоккейная лига представила тренеров сборной легионеров на Кубке Первого канала. Майк Кинэн и Майк Пелино возглавят Сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала.

В КХЛ Кинэн работал с «Металлургом» (166 матчей, 84 победы) и «Куньлунь Ред Стар» (35 матчей, 11 побед), а в 2014 году привёл уральцев к первому Кубку Гагарина в истории.

65-летний канадский тренер Майк Пелино вместе с «Металлургом» дважды выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах в качестве ассистента. Кроме «Металлурга», Пелино работал ассистентом в «Авангарде», «Локомотиве» и «Ак Барсе». В сезоне-2019/2020 провёл 50 матчей в качестве главного тренера «Локомотива».

Декабрьский международный турнир Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря.