Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Майк Кинэн и Майк Пелино возглавят Сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала

Майк Кинэн и Майк Пелино возглавят Сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Континентальная хоккейная лига представила тренеров сборной легионеров на Кубке Первого канала. Майк Кинэн и Майк Пелино возглавят Сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала.

В КХЛ Кинэн работал с «Металлургом» (166 матчей, 84 победы) и «Куньлунь Ред Стар» (35 матчей, 11 побед), а в 2014 году привёл уральцев к первому Кубку Гагарина в истории.

65-летний канадский тренер Майк Пелино вместе с «Металлургом» дважды выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах в качестве ассистента. Кроме «Металлурга», Пелино работал ассистентом в «Авангарде», «Локомотиве» и «Ак Барсе». В сезоне-2019/2020 провёл 50 матчей в качестве главного тренера «Локомотива».

Декабрьский международный турнир Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря.

Материалы по теме
Кубок Первого канала — 2024 по хоккею вновь пройдёт в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android