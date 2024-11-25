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«Буду рад встретить старых друзей». Кинэн — о назначении главным тренером Сборной мира КХЛ

«Буду рад встретить старых друзей». Кинэн — о назначении главным тренером Сборной мира КХЛ
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Известный тренер Майк Кинэн прокомментировал своё назначение главным тренером Сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала — 2024.

«Мы вместе с Майком Пелино с воодушевлением ждём начала Кубка Первого канала и работы со сборной легионеров. Это будет интересный международный турнир с участием сильных сборных из России, Казахстана и Беларуси. У нас будет немного времени на работу с командой, но мы сделаем всё, чтобы ребята смогли показать хороший хоккей и быть конкурентными на этом турнире. С нетерпением жду поездки в Россию и буду рад встретить старых друзей», — цитирует Кинэна пресс-служба КХЛ.

Декабрьский международный турнир Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря.

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