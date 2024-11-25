Канадский тренер Пелино: рад вернуться в Россию для работы со Сборной мира КХЛ

Известный тренер Майк Пелино оценил своё назначение главным тренером Сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала — 2024. Канадский тренер работал ассистентом в «Металлурге», «Авангарде», «Локомотиве» и «Ак Барсе». В сезоне-2019/2020 провёл 50 матчей в качестве главного тренера «Локомотива».

«За годы в КХЛ я получил уникальный тренерский опыт, и рад вернуться в Россию для работы со Сборной мира. Приятно, что получится вновь поработать вместе с Майком Кинэном на Кубке Первого канала. Ждём возможность сыграть против лучших игроков КХЛ на одной из самых больших хоккейных арен мира и вновь почувствовать энергию и страсть болельщиков Санкт-Петербурга», — цитирует Пелино пресс-служба КХЛ.

Международный турнир Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря.