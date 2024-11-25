Директор «Динамо»: вопрос, из-за которого Слепышев приостановил контракт, пока не решается

Спортивный директор – генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию с нападающим Антоном Слепышевым, который приостановил действие своего контракта на неопределённое время и покинул клуб.

— Что с Антоном Слепышевым?

— Тут такой момент. Мы его тоже ждём. Надеюсь, он решит все свои проблемы и вернётся.

— Но каких-то чётких сроков нет?

— Нет. Он приступил к самостоятельным тренировкам. Однако вопрос, из-за которого Антон приостановил контракт, пока не решается. Надеемся, что в первых числах декабря он продолжит подготовку», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.