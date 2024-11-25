Андрей Назаров считает, что участники плей-офф КХЛ определены на 90%

Известный тренер Андрей Назаров считает, что участники плей-офф КХЛ уже определены на 90%.

«Здорово, что в понедельник в КХЛ целая серия интересных матчей, в том числе с участием топ-клубов. Общая картина в турнирной таблице постепенно вырисовывается. На мой взгляд, участники плей-офф на 90% определены, хотя дистанция впереди ещё приличная. В Западной конференции всё более предсказуемо, в Восточной ещё остаются определённые вопросы, там более упорная борьба и на одну команду-участницу больше.

Все мы живём в непростое время. Например, один из представителей западных политических элит ещё не успел вступить в должность, а уже написал книгу и пытается на этом заработать миллионы долларов. Это подтверждает любимое американское выражение: «Ничего личного, это просто бизнес». Но у нас свой путь: мы должны объединиться вокруг нашего национального лидера и идти плечом к плечу друг к другу. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.