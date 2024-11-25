ЦСКА — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 25 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет вторая игра между командами в текущем сезоне. Первую личную встречу сезона в Казани выиграли московские армейцы со счётом 3:0.

После 27 матчей текущего сезона ЦСКА занимает пятое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Казанский «Ак Барс» в нынешнем сезоне провёл 27 игр и на данный момент расположился на четвёртой строчке таблицы Востока КХЛ.