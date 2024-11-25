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ЦСКА — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 25 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая игра между командами в текущем сезоне. Первую личную встречу сезона в Казани выиграли московские армейцы со счётом 3:0.

После 27 матчей текущего сезона ЦСКА занимает пятое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Казанский «Ак Барс» в нынешнем сезоне провёл 27 игр и на данный момент расположился на четвёртой строчке таблицы Востока КХЛ.

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