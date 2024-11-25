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Спартак — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
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Спартак — Торпедо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

«Спартак» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 25 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Первая личная встреча сезона завершилась со счётом 4:2 в пользу красно-белых.

В текущем сезоне «Спартак» провёл 29 матчей и на данный момент расположился на втором месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» после 30 матчей занимает восьмое место в таблице Запада КХЛ.

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