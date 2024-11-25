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Уэйн Гретцки: мне было неловко, когда я побил рекорд Горди Хоу по голам

Уэйн Гретцки: мне было неловко, когда я побил рекорд Горди Хоу по голам
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Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что испытывал неловкие чувства, когда побил Горди Хоу по голам в НХЛ. Гретцки удерживает рекорд с тех пор, как забил свой 802-й гол 23 марта 1994 года, обойдя Хоу. Он добавил ещё 92 гола, прежде чем уйти на пенсию в 1999 году.

«Помню день, когда побил рекорд Горди Хоу. Я боготворил Горди, он был не только величайшим игроком на свете, но и настоящим джентльменом.

Я сказал отцу: «Мне немного неловко, что я собираюсь побить рекорд Горди». А он ответил: «Тебе не должно быть стыдно, ведь Хоу очень гордится твоим достижением. Запомни это чувство, и однажды, когда кто-то побьёт твой рекорд, ты примешь это с таким же достоинством, как и Горди». Тогда я спросил у отца: «Могу я насладиться этим хотя бы пару дней?» – цитирует Гретцки RMNB.

Ранее Гретцки заявил, что первым пожмёт руку Александру Овечкину, когда россиянин побьёт его рекорд по голам в НХЛ.

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