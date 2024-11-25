КХЛ определила лучших игроков 12-й недели сезона-2024/2025

Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала лауреатов 12-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Владимир Галкин («Автомобилист»), одержавший одну победу в двух матчах с коэффициентом надёжности 1,39 и процентом отражённых бросков 93,88%.

Лучшим защитником признан Егор Савиков («Спартак»), набравший 6 (1+5) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+9».

Лучшим нападающим признан Иван Морозов («Спартак»), набравший 5 (3+2) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+7».

Лучшим новичком впервые в карьере признан голкипер СКА Павел Мойсевич, одержавший две победы в двух матчах с коэффициентом надёжности 2,00 и процентом отражённых бросков 94,37%.