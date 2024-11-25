Владислав Третьяк рассказал, готова ли «СКА-Арена» принять матчи Кубка Первого канала

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что «СКА-Арена» готова принять Кубок Первого канала. Летом арена пострадала от пожара, и было принято решение не проводить на ней матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Там больше арена, ожидается большой зрительский интерес, ожидается команда из иностранных игроков. Тем более построили хороший дворец, столько тот стадион [Ледовый дворец] не вмещает. По арене были некоторые вопросы, сейчас они сняты, федерация проверила, что арена готова принять Кубок Первого канала», – цитирует Третьяка ТАСС.

Традиционный турнир пройдёт с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. В нём примут участие «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана, а также впервые сборная легионеров КХЛ.