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«У Романа Ротенберга всё получится». Алина Загитова пожелала СКА победы в Кубке Гагарина

«У Романа Ротенберга всё получится». Алина Загитова пожелала СКА победы в Кубке Гагарина
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пожелала хоккейному СКА как можно больше побед и завоевания Кубка Гагарина. Известная спортсменка отметила сильный состав петербургского клуба. В текущем сезоне СКА после 30 матчей занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.

«Недавно я смотрела матч СКА — «Торпедо», в котором армейцы из Санкт‑Петербурга одержали победу со счётом 4:1. Я хотела бы пожелать СКА как можно больше побед. Желаю ещё большего сплочения команды, чтобы она была как единый кулак! Потому что СКА стремится завоевать Кубок Гагарина, ставя перед собой максимальные цели. Там выступают сильные хоккеисты — тот же Евгений Кузнецов, который приехал в КХЛ в этом сезоне из Северной Америки. Я думаю, что у СКА во главе с Романом Борисовичем Ротенбергом всё получится», — цитирует Загитову «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне СКА уступил «Автомобилисту» в серии второго раунда Кубка Гагарина в пяти матчах. Петербургский клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и 2016/2017.

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