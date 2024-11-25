Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин и его жена пострадали в ДТП на улице Челябинска

Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин и его жена пострадали в ДТП на улице Челябинска
Комментарии

Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин и его жена пострадали в ДТП на улице Челябинска, сообщает 74.ru. Неизвестный на BMW сбил группу людей на пешеходном переходе, промчавшись на красный свет. Всего пострадало пять человек, включая ребёнка, находившегося в коляске. Среди пострадавших также была семья тренера детской школы «Трактора» Александра Назарова.

Жену Алексея увёз реанимобиль, у неё тяжёлое состояние. Сам хоккеист серьёзных повреждений не получил, но также находится в больнице.

Виновника ДТП задержали очевидцы. За рулём BMW находился 47-летний Алексей Корягин, который, по предварительной информации, был пьян.

Материалы по теме
Защитник «Челмета» рассказал, чем вратарь Федотов выделялся в чемпионате Вооружённых сил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android