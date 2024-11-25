Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин и его жена пострадали в ДТП на улице Челябинска

Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин и его жена пострадали в ДТП на улице Челябинска, сообщает 74.ru. Неизвестный на BMW сбил группу людей на пешеходном переходе, промчавшись на красный свет. Всего пострадало пять человек, включая ребёнка, находившегося в коляске. Среди пострадавших также была семья тренера детской школы «Трактора» Александра Назарова.

Жену Алексея увёз реанимобиль, у неё тяжёлое состояние. Сам хоккеист серьёзных повреждений не получил, но также находится в больнице.

Виновника ДТП задержали очевидцы. За рулём BMW находился 47-летний Алексей Корягин, который, по предварительной информации, был пьян.