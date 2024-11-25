Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Щитов: в «Авангарде» творится полный бардак, совершенно непонятно, что происходит

Щитов: в «Авангарде» творится полный бардак, совершенно непонятно, что происходит
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что в руководстве омского «Авангарда» творится беспорядок, что подтверждают многочисленные трансферы, проведённые клубом за последние дни. Вчера, 24 ноября, в «Витязь» был обменян нападающий Алексей Макеев, а состав омского клуба пополнил защитник Егор Воронков.

«Поможет ли Воронков Омску? Я не знаю. Егор девять лет отыграл в «Витязе». Насколько быстро он сможет сменить обстановку и перестроиться? Как он сумеет вписаться в систему омского «Авангарда»? Ведь там же совершенно непонятно, что происходит. Честно говоря, там в руководстве творится полный бардак. Подписывают множество людей, но непонятно, насколько они вообще пригодятся. Мне непонятно, какая там концепция.

Хотелось бы, чтобы в Омске смогли сделать команду без таких сумасшедших подписаний. Скупают всё, что есть. Для чего это делается — совершенно непонятно. Не понимаю, впишется Воронков или нет. И кто вообще будет тренером в Омске?» — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Авангард» ищет тренера-иностранца. Но на поверхности лежит рабочий вариант с россиянином «Авангард» ищет тренера-иностранца. Но на поверхности лежит рабочий вариант с россиянином
Мощная революция в «Авангарде» по ходу сезона. Что, почему и для чего? Мощная революция в «Авангарде» по ходу сезона. Что, почему и для чего?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android