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Хоккейный клуб «Трактор» отреагировал на травму вратаря «Челмета» Щетилина в ДТП

Хоккейный клуб «Трактор» отреагировал на травму вратаря «Челмета» Щетилина в ДТП
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Хоккейный клуб «Трактор» отреагировал на травму вратаря «Челмета» Алексея Щетилина и его супруги в ДТП.

«Сегодня днём на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Одними из них были голкипер «Челмета» Алексей Щетилин и его супруга.

Игрок команды и его жена получили травмы средней тяжести, оба находятся в сознании. Хоккейный клуб «Трактор» прикладывает все усилия, чтобы Алексею и его супруге оказывалась быстрая и квалифицированная помощь», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе ХК «Трактор».

Виновника ДТП задержали очевидцы. За рулём BMW находился 47-летний Алексей Корягин, который, по предварительной информации, был пьян.

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