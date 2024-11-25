Моторыгин: хочется оказаться среди легенд «Динамо». Кому этого может не хотеться?

Сегодня, 25 ноября, игроки главной команды системы московского «Динамо» побывали на экскурсии в клубном музее общества «Динамо» в Петровском парке. После завершения мероприятия голкиперы Максим Моторыгин и Илья Подсуха, а также нападающий Артём Чернов поделились впечатлениями.

«В любом случае очень полезное мероприятие, потому что это наша история. Было очень интересно узнать многие вещи. Раньше особо не увлекался историей. Думаю, что впоследствии приду на полную экскурсию.

— На исторических плакатах сегодня показывали многих легенд динамовского прошлого. Хочется, чтобы через 20-30 лет и твоя фотография появилась в этом ряду клубных легенд?

— Конечно, мне хочется. А кому может не хотеться? (улыбается) Для этого надо больше работать, стараться и играть», — передаёт слова Моторыгина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Было очень полезно прийти и послушать историю своего клуба и узнать, что было до этого. Я уже второй раз побывал в музее «Динамо». Первый раз был ещё в начале сезона, на такой же экскурсии. Но сегодня почерпнул для себя кое-что новое. Так что это очень полезно и интересно. Всем советую побывать», — сказал Подсуха.

«Мне тоже было очень интересно, так как раньше я был привязан к другому «Динамо», чья история намного меньше и не такая великая. Поэтому было интересно узнать о московском «Динамо». Сегодня нам преподнесли краткую информацию. Чтобы узнать более расширенную, как уже сказал Максим, можно или посетить полную экскурсию, или изучить самому», — подытожил Чернов.