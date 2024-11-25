Рейтинг тренеров КХЛ: Кудашов — лидер, Михаил Кравец удивляет с «Куньлунем»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (2) Алексей Кудашов «Динамо» М 2 (6) Алексей Жамнов «Спартак» 3 (5) Бенуа Гру «Трактор» 4 (1) Илья Воробьёв ЦСКА 5 (4) Игорь Никитин «Локомотив» 6 (3) Николай Заварухин «Автомобилист» 7 (10) Игорь Ларионов «Торпедо» 8 (15) Андрей Козырев «Северсталь» 9 (7) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 10 (11) Андрей Разин «Металлург» 11 (8) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 12 (12) Роман Ротенберг СКА 13 (9) Леонид Тамбиев «Адмирал» 14 (21) Михаил Кравец «Куньлунь» 15 (18) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 16 (14) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 17 (13) Павел Десятков «Витязь» 18 (22) Сергей Звягин «Авангард» 19 (17) Вадим Епанчинцев «Сибирь» 20 (19) Галым Мамбеталиев «Барыс» 21 (20) Сергей Зубов ХК «Сочи» 22 (16) Павел Зубов «Лада» 23 (23) Виктор Костючёнок «Амур»