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Моторыгин: в «Динамо» сделали больший акцент на оборону, а своё в атаке обязательно забьём

Моторыгин: в «Динамо» сделали больший акцент на оборону, а своё в атаке обязательно забьём
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Голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин рассказал, что помогло бело-голубым значительно улучшить свои результаты.

— Результаты московского «Динамо» в последнее время заметно улучшились. Что изменилось в команде в сравнении с началом сезона?
— Мы сделали больший акцент на оборону, чтобы меньше пропустить, а своё в атаке мы обязательно забьём. Можно сказать, что стали более ответственно подходить к играм.

— Для этого понадобилось проводить какие-то собрания?
— Да, у нас были собрания. Но они были самые обычные. Без каких-то криков или ора. Спокойно поговорили, чтобы выяснить, что не так происходит, — сказал Моторыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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