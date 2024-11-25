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Максим Моторыгин высказался о конкуренции с американским голкипером московского «Динамо»

Максим Моторыгин высказался о конкуренции с американским голкипером московского «Динамо»
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Голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин высказался о конкуренции с американским голкипером Хантером Миской.

— Конечно, доволен тем, что потихоньку всё начинает получаться. Но хочется, чтобы было всё ещё лучше.

— В этом сезоне ты конкурируешь с американским голкипером Хантером Миской. Есть ли у него что-то, что ты хотел бы перенять?
— Да. У него есть определённые моменты, которые ему во многом помогают. Иногда на тренировках и у меня потихоньку получается сделать то же самое.

— Насколько сложно выстраивать внутрикомандную коммуникацию именно с вратарём, ведь вы боретесь за одно место в составе?
— Единственная проблема в том, что я не знаю английский. А так Хантер – очень хороший парень. По мере своих возможностей стараюсь с ним общаться. Он всегда поддерживает меня, а я поддерживаю его, потому что он очень хороший человек.

— А язык-то учишь?
— Да, понемногу учу, — сказал Моторыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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