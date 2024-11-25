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Хоккейное агентство Winners сообщило об интересе «Сибири» к Илье Талалуеву

Хоккейное агентство Winners сообщило об интересе «Сибири» к Илье Талалуеву
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Хоккейное агентство Winners сообщило, что новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» активно интересуется нападающим Ильёй Талалуевым.

На данный момент 26-летний хоккеист играет в составе «Амура». За 12 проведённых матчей он заработал два очка. Игрок сделал одну голевую передачу и забросил одну шайбу.

Форвард дебютировал в КХЛ в 2017 году и на протяжении семи сезонов играл за «Спартак», а позже перешёл в команду хабаровчан. Самая высокая результативность Талалуева была в сезоне-2022/2023, тогда ему удалось набрать 26 очков в 59 матчах. Он забросил 10 шайб и сделал 16 голевых передач.

«Амур» прервал 14-матчевую серию поражений, обыграв «Барыс» 23 ноября.

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