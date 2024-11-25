Вице-капитан «Торонто» Таварес почтил память Родиона Амирова

Вице-капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес почтил память российского хоккеиста Родиона Амирова в рамках акции «Хоккей борется с раком».

Родион на драфте НХЛ 2020 года был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. После смерти хоккеиста в 2023 году Таварес выразил соболезнования семье и близким игрока, посвятив ему пост на странице в социальных сетях.

Напомним, 21-летний Амиров боролся с опухолью головного мозга на протяжении нескольких лет, но болезнь оказалась сильнее. В КХЛ он играл за уфимский «Салават Юлаев». После смерти молодого хоккеиста клуб вывел из обращения игровой номер 27, под которым играл Родион.