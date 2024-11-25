Алексей Макеев отреагировал на своё возвращение в «Витязь» из «Авангарда»

Нападающий Алексей Макеев прибыл в расположение подмосковного «Витязя» из Омска и поделился впечатлениями от возвращения в клуб, в котором провёл ранее семь сезонов с 2013 по 2020 год.

– Первые эмоции, конечно, положительные. А вторые, так сказать, только прилетел. Пока всё как в тумане, конечно. Всё резко, очень так быстро произошло. Где-то в глубине души пока начинаю только осознавать, что… вернулся. Туда, где, можно сказать, начало у меня получаться играть на высшем уровне.

– Семь сезонов за «Витязь» – это немало.

– Да, приличный срок. Что тут сказать? Вернулся. Много знакомых в руководстве. Ребята есть знакомые, обслуживающий персонал. Как будто и не уезжал.

– И вы – лучший снайпер, ассистент, бомбардир в истории клуба. Это очень немало.

– Немало, да. Кстати, не знал даже такого. Спасибо за информацию. Буду дальше продолжать улучшать статистику свою.

– Расскажите в двух словах, как это сложилось. Как вы узнали, что переходите в «Витязь»? Судя по всему, это был вопрос буквально нескольких дней.

– Подробности, наверное, не мне рассказывать. Одно скажу: произошло всё очень быстро. Буквально позавчера узнал и сегодня уже здесь нахожусь, с вами, — приводит слова Макеева пресс-служба «Витязя».

32-летний Макеев в текущем сезоне провёл 25 матчей и набрал 8 (5+3) очков.