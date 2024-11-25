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Владислав Третьяк провёл рабочую встречу с губернатором Амурской области

Владислав Третьяк провёл рабочую встречу с губернатором Амурской области
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк провёл рабочую с губернатором Амурской области Василием Орловым с целью обсуждения развития вертикали хоккея в регионе.

«Василий Александрович погружен в спортивные вопросы, создает условия для вовлечения жителей региона в активные занятия физической культурой, в здоровый образ жизни. ФХР всегда стремится к тому, чтобы наш вид спорта активно развивался на всех уровнях хоккейной вертикали. И процессы, происходящие в Амурской области, подтверждают плодотворность такого подхода. Возводятся новые коробки, создаются новые возможности для занятий хоккеем. Повышается массовость, появляются новые студенческие и любительские соревнования. Растет качество подготовки резерва в детско-юношеских школах – там всё шире применяют передовые методики и разработки созданной нами НППХ «Красная машина». Успехи – на тех направлениях, развитию которых ФХР уделяет особое внимание. Конечно, мы готовы к еще более широкому взаимодействию, в том числе в областях обучения тренеров и судей, проведения соревнований», — приводит слова Третьяка сайт ФХР.

Напомним, хабаровский клуб «Амур»в текущем сезоне не самый результативный. Сейчас он находится на 12-м месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. После 30 матчей на счету хабаровчан 15 очков, только 23 ноября команде удалось прервать 14-матчевую серию поражений, которая длилась с середины октября.

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