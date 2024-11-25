«Полоса невезения завершается». Кожевников — об «Авангарде»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о ситуации в омском «Авангарде», заявив, что команда в скором времени должна знать место в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

«Про Омск все уже громко сказано и написано. Полоса невезения завершается, «Авангард» обязан уйти не со своего места и занять своё – в первой четвёрке конференции.

Как ни странно, намного меньше пишут про чемпиона – «Магнитку». Её тоже шатает, но не столько с хоккейной точки зрения, сколько с психоэмоциональной.

Тут вопросы к тренеру Разину – как только его состояние выровняется, вернётся результат», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Авангард» вошёл в зону плей-офф после волевой победы над «Барысом» в матче 24 ноября.