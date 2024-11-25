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ХК «Авангард» опередил «Зенит» и СКА в рейтинге эффективности спортивного маркетинга

ХК «Авангард» опередил «Зенит» и СКА в рейтинге эффективности спортивного маркетинга
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Омский «Авангард» занял первое место среди спортивных клубов в рейтинге эффективности спортивного маркетинга по версии премии MARSPO. Об этом хоккейный клуб сообщил в своём телеграм-канале

Места были распределены согласно набранным баллам при участии в маркетинговых конкурсах и премиях. На счету омского клуба 332 балла и сильный отрыв от второй строчки места, на которой расположился футбольный «Зенит» (171 балл). Тройку лидеров рейтинга замыкает хоккейный клуб СКА.

Напомним, омский «Авангард» 24 ноября вернулся в зону плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, после того как одержал волевую победу над «Барысом».

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