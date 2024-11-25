«Всего две игры, но это целых две игры без Ови». Игрок «Вашингтона» — о травме Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум заявил, что, пока Александра Овечкина нет в составе, им необходимо создавать больше голевых моментов.

«Очевидно, это всего лишь две игры, но это целых две игры без Ови, и мы не собираемся включать его в состав на игру столько, сколько потребуется для его здоровья. Поэтому нам нужно найти способ создать больше моментов», — приводит слова Строума сайт НХЛ.

Напомним, Овечкин получил травму — перелом малоберцовой кости. Теперь ему необходимо полностью восстановиться, прежде чем возвращаться на лёд. Без Овечкина «Вашингтон» уступил уже в двух встречах и теперь готовится к матчу с действующими чемпионами НХЛ — «Флоридой Пантерз».

Известно, что россиянин отправился на выезд во Флориду вместе с командой.