Защитник «Оттавы» Артём Зуб выбыл из игры из-за травмы на неопределённый срок

Защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб выбыл из игры на неопределённый срок из-за травмы стопы. Об этом сообщил главный тренер команды Трэвис Грин.

«Он выбыл на некоторое время. У него перелом стопы», — приводит слова Грина TSN.

Известно, что Зуб получил перелом стопы во время матча с «Ванкувер Кэнакс», он заблокировал бросок соперника по воротам из команды, приняв шайбу на себя, она отскочила от стопы.

После случившегося Зуб начал хромать, но не стал покидать лёд и смог завершить встречу.

29-летний зуб проводит в «Оттаве» уже пятый сезон. В текущем чемпионате НХЛ он заработал два очка в 11 матчах.