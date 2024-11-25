Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала

Стал известен расширенный состав сборной России, который сыграет на Кубке Первого канала.

Фото: ФХР

Кубок Первого канала — 2024 по хоккею вновь пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Декабрьский международный турнир Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря. Расписание турнира будет опубликовано позднее. Примечательно, что «СКА-Арена» не принимает матчи КХЛ в текущем сезоне.

Участниками турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные сборные Белоруссии и Казахстана, а также Сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.