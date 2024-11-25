Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала

Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала
Комментарии

Стал известен расширенный состав сборной России, который сыграет на Кубке Первого канала.

Фото: ФХР

Кубок Первого канала — 2024 по хоккею вновь пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Декабрьский международный турнир Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря. Расписание турнира будет опубликовано позднее. Примечательно, что «СКА-Арена» не принимает матчи КХЛ в текущем сезоне.

Участниками турнира станут четыре команды: «Россия 25», национальные сборные Белоруссии и Казахстана, а также Сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

Материалы по теме
Кубок Первого канала — 2024 по хоккею вновь пройдёт в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android