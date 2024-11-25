Названы имена тренеров клубов КХЛ, приглашённых на Кубок Первого канала

Стали известны имена тренеров клубов КХЛ, которые приглашены в Санкт-Петербург на Кубок Первого канала для консультации с тренерским штабом сборной. Об этом сообщил Роман Ротенберг — главный тренер сборной «Россия 25».

«Для обмена опытом и консультации с тренерским штабом сборной мы приглашаем на наш турнир нескольких главных тренеров клубов КХЛ: Андрея Разина, Игоря Никитина, Анвара Гатиятулина и Виктора Козлова», — сообщил в своём телеграм-канале Ротенберг.

Напомним, декабрьский международный турнир Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря.

Отметим, что в течение сезона «СКА-Арена» не используется для проведения матчей КХЛ.