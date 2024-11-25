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Вратарь «Челмета» Щетилин, попавший в ДТП вместе с супругой, прокомментировал ситуацию

Вратарь «Челмета» Щетилин, попавший в ДТП вместе с супругой, прокомментировал ситуацию
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Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин высказался о ДТП, в которое попал вместе с супругой днём 25 ноября в Челябинске. Их сбил водитель на BMW на пешеходном переходе и скрылся с места преступления на машине.

«Отскочили, считай. Второй день рождения. Полетел – морда пьяная, да и всё. Что тут скажешь, сказать больше нечего. Слава богу, ушибы только и сотрясение», — сказал Щетилин пресс-службе «Челмета».

Известно, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, его быстро задержали. После случившегося жену Алексея увезли на реанимобиле, сам вратарь тоже находился в больнице. Позже стало известно, что пару выписали на амбулаторное лечение.

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