Защитник «Лады» сломал клюшку, ударив в лицо Артура Тянулина

Защитник «Лады» Владислав Сёмин сломал клюшку, ударив в лицо игрока «Сочи» Артура Тянулина. Матч «Лада» — «Сочи» в эти минуты проходит на стадионе «Большой» в Сочи. Счёт 3:2 в пользу сочинской команды.

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О состоянии здоровья Тянулина пока ничего неизвестно, после удара игрок упал на лёд, но смог подняться самостоятельно.

После случившегося Сёмин получил большой штраф за толчок клюшкой и малый за грубость на пять и две минуты соответственно.

Сейчас тольяттинская команда находится на десятой строчке Восточной конференции КХЛ.