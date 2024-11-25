Защитник «Лады» сломал клюшку, ударив в лицо Артура Тянулина
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Защитник «Лады» Владислав Сёмин сломал клюшку, ударив в лицо игрока «Сочи» Артура Тянулина. Матч «Лада» — «Сочи» в эти минуты проходит на стадионе «Большой» в Сочи. Счёт 3:2 в пользу сочинской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Кугрышев, Фисенко) – 13:22 (5x5) 1:1 Попов (Тянулин, Мокрушев) – 25:17 (5x4) 1:2 Грошев (Алтыбармакян, Морозов) – 27:32 (5x5) 2:2 Федотов – 38:44 (5x4) 3:2 Сероух (Хохлачёв, Хафизов) – 47:14 (5x4)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
О состоянии здоровья Тянулина пока ничего неизвестно, после удара игрок упал на лёд, но смог подняться самостоятельно.
После случившегося Сёмин получил большой штраф за толчок клюшкой и малый за грубость на пять и две минуты соответственно.
Сейчас тольяттинская команда находится на десятой строчке Восточной конференции КХЛ.
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