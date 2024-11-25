«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик», одержав четвёртую победу подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались пекинский «Куньлунь» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Куньлунь» одержал победу со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Шартье (Паутов, Хальбгевакс) – 02:24 (5x5) 1:1 Хоружев (Селезнёв) – 10:19 (5x5) 1:2 Фу (Кэмпбелл) – 26:56 (5x5) 1:3 Кленденинг (Юрчо, Граовац) – 32:42 (5x4)
За «Куньлунь» забили Рурк Шартье, Цзян Фу, Адам Кленденинг. За «Нефтехимик» заброшенной шайбой отметился Никита Хоружев.
Эта победа для «Куньлуня» стала четвёртой подряд.
Пекинская команда находится на 10-й строчке Западной конференции КХЛ. У неё 27 очков за 31 матч. «Нефтехимик» – на седьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 30 очков после 32 матчей.
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