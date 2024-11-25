«Куньлунь» обыграл «Нефтехимик», одержав четвёртую победу подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались пекинский «Куньлунь» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. «Куньлунь» одержал победу со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

За «Куньлунь» забили Рурк Шартье, Цзян Фу, Адам Кленденинг. За «Нефтехимик» заброшенной шайбой отметился Никита Хоружев.

Эта победа для «Куньлуня» стала четвёртой подряд.

Пекинская команда находится на 10-й строчке Западной конференции КХЛ. У неё 27 очков за 31 матч. «Нефтехимик» – на седьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 30 очков после 32 матчей.