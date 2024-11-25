«Салават Юлаев» всухую обыграл «Северсталь» в гостевом матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и череповецкая «Северсталь». Команды играли в ледовом дворце в Череповце. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).