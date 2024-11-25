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Северсталь — Салават Юлаев, результат матча 25 ноября 2024, счет 0:2, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Северсталь» в гостевом матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и череповецкая «Северсталь». Команды играли в ледовом дворце в Череповце. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Набиев (Чёрный, Ефремов) – 14:38 (5x5)     0:2 Тодд (Ремпал, Хафизуллин) – 46:29 (5x4)    
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